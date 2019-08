Sexualité, amour et handicap: «Avec Yves, je vis un conte de fées»

Les premiers symptômes de la maladie étaient apparus trois ans plus tôt, sous la forme d’une névrite optique qui avait duré trois semaines, et durant laquelle sa vision avait été réduite de 100% à 20%. Avaient suivi un engourdissement jusqu’à la taille, et des spasmes.

À 44 ans, et après 14 ans avec cet homme, elle s’en va. «Je me suis dit: la maladie a mis un coup de hache à ma vie de femme.»

«J’ai commencé à devenir dépendante de mon conjoint, et quelque part ce n’était pas bon. Au bout de plusieurs années, j’avais l’impression qu’il n’éprouvait plus que de la pitié pour moi, je n’étais plus capable d’endurer cela, pourtant je l’aimais encore.»

«Ma vie de femme n’était pas finie! je me suis rendue compte que je m’étais trompée et tout fonctionnait encore! C’était un conte de fées. Enfin, je dis conte de fées, mais c’est surtout une question de comment on se sent. Quand on décide d’être heureux, on reflète qu’on a envie d’être heureux. Alors tout devient possible».

C’est d’ailleurs un message d’espoir qu’elle aimerait véhiculer aujourd’hui avec son histoire, dire aux gens que tout est permis, qu’il ne faut pas s’arrêter au fait qu’ils aient un handicap.

«Ma maladie m’a rendue pas mal plus altruiste que je ne l’étais quand je raflais des prix et que ça me montait au cerveau. Je tenais tout pour acquis, mes jambes en premier. Ça m’a redonné l’humilité, ça m’a ramenée sur terre. Avant, quand je faisais de la compétition, il fallait que je gagne à tout prix. Maintenant je me dis: est-ce si grave que ça? On apprend beaucoup plus de la défaite que de la victoire.»

La sexualité, un tabou social

Ensemble, Yves et Linda n’hésitent pas parler ouvertement des conséquences qu’aura la maladie sur leur sexualité et sur la libido de Linda.

«On savait que ce ne serait plus la même chose à un moment donné, mais on a décidé de tenter l’aventure. On est rendus là aujourd’hui. On a une vie sexuelle, mais on ne va pas non plus faire toutes les positions du Kamasutra!»