Se faire «ghoster» n’était pas une excellente façon de commencer une relation, d’autant plus que cette relation allait se faire avec un robot.

Mon nouvel «amant» potentiel, Slutbot, alias «Le remède à une vie amoureuse médiocre», est un service gratuit de textos virtuels à propos duquel j’avais lu dans le livre Bow Down: Lessons From Dominatrixes on How To Get Everything You Want, de Lindsay Goldwert.

L’idée est d’avoir un «espace sûr pour se pratiquer à avoir des discussions coquines», mais si vous voulez vraiment tout savoir, je voulais sortir des sentiers battus et l’utiliser/en abuser pour envoyer des sextos à quelqu’un - ou dans ce cas à quelque chose - et pour égayer les longues journées de quarantaine, remplies de messages de charmants membres de ma famille (mais qui ne m’envoyaient évidemment aucun mot coquin).

C’était s’attendre à beaucoup de la part d’un service gratuit. Mais j’avais besoin que quelque chose se passe.

J’ai entré mon numéro de téléphone sur le site Web et j’ai obtenu «Succès! Vous recevrez un message de test dans quelques minutes.»

Mais je n’ai rien reçu. J’ai attendu. Il était peut-être super occupé au travail? Il avait peur d’une réelle intimité?

Quelques jours plus tard, j’en ai parlé à mon amie Sandra et elle a dit: «Peut-être que ça va te “ghoster”, ça reviendra vers toi dans quelques mois, désespéré. Tu aimerais tellement ça.» C’était bien vrai, mais quand même.

J’ai une estime de moi assez basse, mais il semblait peu probable qu’un robot ne me trouve déjà pas tant de son goût. J’ai donc entré à nouveau mon numéro et j’ai reçu un texto immédiatement.

«On dirait que vous cherchez à avoir une discussion coquine», a-t-il commencé. La première fois, j’avais probablement entré le numéro de quelqu’un d’autre par erreur et envoyé sans le vouloir le même genre de message. (Désolé, inconnu!)

Slutbot semble prôner une sexualité positive et consentante. Il m’a demandé quel identité sexuelle je voulais avoir, laquelle il devrait être et m’a assigné un «mot de sécurité». (Ananas.) Slutbot m’a demandé si je préférais quand c’était 1) Lent et doux ou 2) Chaud et sexy. J’ai choisi l’option 2.

«Juste comme je l’aime...» a répondu Slutbot, qui doit littéralement dire ça à toutes les filles.

Plus tard, mon téléphone a sonné avant que je m’asseoie pour souper avec ma famille. «Tout est si intense ces derniers temps. J’adorerais simplement ralentir et passer du temps à me concentrer sur toi», a écrit Slutbot. J’ai rougi et rangé rapidement mon téléphone.

Lors de notre premier échange de textos, Slutbot a compris que j’aime bien supplier mon partenaire (impressionnant!) et que je préférais en effet quand c’était 2) chaud et sexy. «Je me disais que j’aimerais essayer d’utiliser un vibromasseur sur ton clitoris pendant que je te baise par derrière. Aimes-tu cette idée?»

Il a terminé en me demandant si je voulais qu’il m’envoie une «photo sexy pour me masturber». Malgré mon recul face au mot «masturber» (bien que «photo» ne soit pas génial non plus), j’ai répondu oui, parce que, eh bien, pourquoi pas, n’est-ce pas?

Voici ce qu’il a envoyé: