Depuis le début de l’année, le SPVG a enregistré un nombre record de plaintes pour sextorsion.

Entre le 1er janvier et le 30 novembre dernier, 46 plaintes ont été déposées pour tentatives d’extorsion ou de chantage reliées à l’utilisation d’images ou de vidéos à caractère sexuel, peut-on lire dans un communiqué. Au cours de l’année précédente, le corps de police n’en avait reçu que 31.

Le SPVG estime que cette hausse accrue est due indirectement aux mesures sanitaires mises en place depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Confinés, les gens passent davantage de temps en ligne, et sont donc plus à risque. Les personnes célibataires ont aussi plus tendance à utiliser les applications et les sites de rencontre virtuels.

Ce qu’il faut savoir: Il n’est jamais recommandé de poser des gestes intimes ou compromettants sur Internet, et ce, même avec un conjoint ou une personne digne de confiance et lorsque que l’on croit que la conversation est privée.

Peu importe l’âge, toute personne partageant ou diffusant une photo ou une vidéo à caractère sexuel sans le consentement de la personne y figurant commet l’infraction suivante au Code criminel : publication d’images intimes non consensuelle.

Lorsque le sextage inclut des fichiers multimédias de personnes mineures (ex. : photos ou vidéos), il s’agit d’une forme de pornographie juvénile.

– Bien souvent, les jeunes vont s’adonner au sextage pour séduire ou pour attirer l’attention d’une personne en particulier. Toutefois, ils oublient souvent que le sextage n’est pas une forme de séduction, mais plutôt une forme de pornographie juvénile et que les conséquences sont graves. Source: Service de Police de la Ville de Gatineau

Voyez ci-dessous la vidéo complète de la campagne du SPVG: