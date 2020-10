Parfumés à la vanille, minces et ultra extensibles, ils permettraient aux femmes d’avoir du plaisir, mais sans que la stimulation clitoridienne ne soit trop intense, une sensation plus commune qu’on ne le pense auprès de la gent féminine. Autre avantage : pas de contact avec les règles ni la barbe piquante de confinement de votre partenaire.

Vendues 25$ US pour un paquet de quatre sur le site de Lorals, elles feraient néanmoins fureur, et plus particulièrement depuis le début de la pandémie… Quoi? On n’est jamais trop prudent avec la COVID-19!