cyano66 via Getty Images

Rien de plus passionnel que de s’embrasser langoureusement pendant une partie de jambes en l’air. Mais pendant la pandémie de la COVID-19 , vous devriez vous en passer, selon des scientifiques de l’université Harvard. Le port du masque est conseillé jusque dans la chambre à coucher pour les couples n’habitant pas sous le même toit.

Si le masque n’est pas obligatoire dans la plupart des municipalités québécoises, mais conseillé, une étude publiée par l’université américaine sur les comportements sexuels et la propagation du coronavirus montre qu’on devrait en enfiler un dès qu’on franchit le pas de la porte d’une personne avec qui on ne réside pas, même chez son partenaire de vie.

En plus du port du masque pendant la relation sexuelle, l’étude recommande de limiter le nombre de partenaires, d’éviter les baisers, le sexe oral, de prendre une douche avant et après le coït et de nettoyer toutes les surfaces que vous avez touchées pendant l’acte.