«Sex and the City» revient avec un personnage en moins

Rune Hellestad - Corbis via Getty Images Sarah Jessica Parker, Kristen Davis, Kim Cattrall et Cynthia Nixon à la première du film «Sex and the City 2», en 2010.

La série culte Sex and the City renaîtra de ses cendres sur HBO Max, a confirmé le diffuseur américain, ce dimanche 10 janvier.

Ce nouveau tour de piste sera toutefois différent, puisque seulement trois des quatre actrices principales seront de retour au poste. Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Kristin Davis reprendront toutes leur rôle respectif, qu’elles ont interprété durant six saisons et dans deux longs métrages.

Le communiqué émis par HBO Max ne fait toutefois aucunement mention de Kim Cattrall, qui incarnait Samantha Jones.

Pour cette septième saison, nous suivrons les péripéties des trois femmes, question de voir où en sont leur vie et leur amitié maintenant qu’elles sont dans la cinquantaine.

Par l’entremise de son compte Instagram, l’interprète de Carrie Bradshaw a partagé une vidéo annonçant le projet. Une vidéo dans laquelle sont présentées différentes images de la ville de New York, en plus de nous faire lire sur l’écran d’ordinateur du personnage «Et juste comme ça… l’histoire se poursuit...»

Créée par Darren Star, d’après le livre de Candace Bushnell, Sex and the City a eu droit à six saisons (diffusées entre 1998 et 2004), deux films (sortis en 2008 et 2010), et une préquelle, The Carrie Diaries (diffusée entre 2013 et 2014).