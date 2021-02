Les jeunes ont besoin de notre aide!

Comme l’ensemble des acteurs du réseau scolaire, nous, les professionnelles et professionnels de l’éducation, sommes très inquiets des impacts de la pandémie sur les élèves vulnérables.

On parle beaucoup des enseignants qui, par leur travail exemplaire, n’en peuvent plus, sont épuisés et ne sont pas reconnus. Leur travail est en effet exceptionnel, mais c’est comme si on oubliait qu’il y a toute une équipe de travail derrière eux, entre autres l’ensemble du personnel professionnel, pour les soutenir.

Beaucoup d’élèves, qui ne manifestaient aucune difficulté avant la pandémie, sont à risque de devenir vulnérables. Peu à peu, ils accusent des retards qui affectent non seulement leurs résultats scolaires, mais surtout leur motivation et leur persévérance. C’est là que nous devons intervenir. Le personnel professionnel a rapidement adapté les services offerts afin de poursuivre l’accompagnement auprès des jeunes en difficulté.

Par exemple, les conseillères et conseillers d’orientation aident les élèves à trouver un projet scolaire ou professionnel réaliste qui correspond à leurs aspirations, à partir d’une réelle réflexion identitaire, donne du sens aux apprentissages et leur redonne confiance. Or, ils remarquent avec désarroi que les élèves qui souffrent de l’isolement sont beaucoup plus nombreux aujourd’hui, même parmi les plus performants. Ça se traduit par un désinvestissement scolaire, de l’anxiété et l’augmentation du risque de développer des dépendances.