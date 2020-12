Marco VDM via Getty Images

Marco VDM via Getty Images Le 211 est un service téléphonique qui guide vers près de 10 000 ressources sociocommunautaires.

Le service téléphonique 211, qui réfère et informe les citoyens sur les programmes et services sociocommunautaires de leur région, est maintenant accessible partout au Québec.

Environ 40% des Québécois n’y avaient pas encore accès.

L’ajout au répertoire des organismes des nouveaux territoires desservis a été fait pour répondre en premier lieu aux besoins jugés prioritaires, soit l’aide alimentaire et matérielle, le soutien au logement et à la recherche d’emploi, l’aide en santé mentale et les services gouvernementaux.

Les autres organismes seront ajoutés au fur et à mesure d’ici au 31 mars prochain.

Au Québec, le 211 est un service téléphonique qui guide vers près de 10 000 ressources sociocommunautaires, accessible tous les jours, qui est confidentiel et disponible en 200 langues grâce à un service d’interprète. Un service de clavardage est aussi disponible partout au Québec dès mardi.

Le répertoire en ligne géolocalise chaque organisme, détaille les services et programmes offerts, la clientèle ciblée, et les critères d’admissibilité.

Le déploiement du 211 est financé par le gouvernement du Canada.