COVID-19: Québec alloue 50 M$ de plus aux services de garde

QUÉBEC — Le gouvernement du Québec alloue une aide supplémentaire de 50 millions $ aux centres de la petite enfance (CPE), aux garderies subventionnées et aux responsables de services de garde en milieu familial pour les aider à absorber les dépenses liées à la pandémie de coronavirus.

Dans un communiqué publié vendredi, le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, estime que cette aide contribuera à assurer la santé et la sécurité des tout-petits et du personnel alors que les prestataires de services de garde sont soumis à des recommandations strictes entraînant des dépenses additionnelles, notamment liées aux activités de nettoyages et de désinfection.

Le ministre Lacombe affirme que les mesures en place depuis plusieurs mois ont contribué à diminuer le risque de contamination. Il signale que depuis le début de la pandémie de COVID-19, il y a eu moins de 500 cas dans l’ensemble du réseau de services de garde.

L’aide financière supplémentaire sera offerte sous forme d’allocation; les modalités de financement n’ont pas été dévoilées mais le gouvernement affirme qu’elles seront connues sous peu.