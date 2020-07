Service Canada commence à rouvrir progressivement ses bureaux

THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld

OTTAWA — Le gouvernement fédéral annonce un plan de réouverture progressive des bureaux de Service Canada fermés depuis la fin mars en raison de la pandémie de la COVID-19.

Jusqu’à 90 succursales devraient ouvrir leurs portes d’ici la fin du mois, en commençant par 14 dès mercredi. Les prochaines ouvertures seront déterminées selon les recommandations de la santé publique et selon le nombre de citoyens desservis.

Le gouvernement a passé les dernières semaines à réaménager les bureaux de Service Canada afin de protéger employés et visiteurs. Des panneaux translucides ont été installés aux comptoirs et de l’affichage permet de faciliter le respect de la distanciation physique. On a également réduit la capacité des salles d’attente.

De l’équipement de protection personnel sera fourni au personnel dans les bureaux qui rouvriront leurs portes.