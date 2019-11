La série «Weeds» devrait avoir droit à une suite

La scénariste Jenji Kohan, créatrice de “Weeds” à qui l’on doit depuis “Orange Is The New Black” n’est pour le moment pas impliquée dans le retour de la série, précise Variety. Gros succès pour Showtime entre 2005 et 2012, la comédie trash “Weeds” avait obtenu un Golden Globe et deux Emmy Awards.

Le projet n’en est qu’au stade de développement chez Starz, une chaîne de télévision payante américaine, et on ne sait pas encore quand démarrera le tournage et la diffusion.

