«La Famille Addams» deviendra une série de Tim Burton

Paramount Pictures via Getty Images Le personnage de Mercredi (Christina Ricci) dans le film "Les valeurs de la famille Addams", en 1993.

“La Famille Addams” va faire son grand retour sur nos écrans et c’est Tim Burton qui est derrière le projet. Le scénariste américain prévoit de créer une nouvelle série axée sur le célèbre clan macabre.

L’histoire se déroulera à notre époque et sera racontée du point de vue de Mercredi, devenue adulte. L’objectif est de “montrer à quoi le monde de 2020 ressemblerait pour elle”, affirme Deadline, jeudi 22 octobre.

La nouvelle série sera produite par MGM Television, Tim Burton serait en pleines négociations pour être le producteur exécutif du projet et pour peut-être diriger tous les épisodes de la série, explique Deadline. Les producteurs de la série “Smallville”, Alfred Gough et Miles Millar, seront les scénaristes de la série et seront également showrunners ainsi que producteurs exécutifs aux côtés de Tim Burton.

“La Famille Addams” a été créée par le dessinateur américain Charles Addams, en 1938. Les histoires qui mettaient en scène Morticia, Gomez ou encore Mercredi étaient publiées dans le magazine The New Yorker. La bande dessinée a fait l’objet de plusieurs adaptations audiovisuelles et apparaît pour la première fois à la télévision sur ABC en 1964.

La famille se retrouve dans plusieurs longs-métrages en 1991, en 1993 et à nouveau dans une série, “La Nouvelle Famille Addams”, en 1998.

