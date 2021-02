«La semaine des 4 Julie»: Serge Denoncourt se paie gentiment la tête de Julie Snyder

Serge Denoncourt figurait parmi les invités de La semaine des 4 Julie, ce lundi 22 février, et le metteur en scène et chroniqueur au franc parler légendaire a été fidèle à ses habitudes en malmenant gentiment l’animatrice du plateau sur lequel il était invité.

De quoi faire assurément sourire de soulagement Jean-Philippe Wauthier, qui n’a pas été la tête de Turc de Serge Denoncourt l’espace d’une soirée.

Après avoir abordé, entre autres, le départ de Dany Turcotte de Tout le monde en parle et confirmé son intérêt potentiel pour le rôle de fou du roi (mais seulement en échange de beaucoup d’argent), Julie Snyder a souligné que son invité était en soi un grand amateur de malaises.

Bref, Julie Snyder a répété la même erreur qu’avec Alexandre Barrette en ouvrant la porte à Serge Denoncourt pour que ce dernier puisse s’adonner à petite séance de taquinage en règle.

Après avoir répondu par l’affirmative, Serge Denoncourt a d’abord souligné que Julie Snyder ne laissait pas sa place dans ce domaine.

«C’est pour ça que je n’ai pas raté un seul épisode de La semaine des 4 Julie depuis le premier jour, parce que tu es la reine incontestée des malaises. Michèle Richard était la reine de Quatre saisons, toi tu es la reine des malaises», a-t-il lancé, avant de se permettre de bien expliquer son point, confirmant qu’il s’agissait évidemment d’un compliment venant de sa part.

«Je pense que tu peux faire des entrevues géniales - ce qui n’est pas le cas présentement, mais ce n’est pas grave! Tu peux faire des entrevues géniales avec Jacynthe René, avec le ministre Dubé, mais tu fais aussi des stunts. Tu joues du bongo mal, mal, mal, tu chantes mal, mal mal, tu danses et tu as zéro rythme.»

Classique Serge

Serge Denoncourt n’en est évidemment pas resté là, revenant sur un récent épisode au cours duquel Julie Snyder s’est fait faire des injections de botox en direct.

«Tu es la plus mauvaise actrice que je connaisse: ″Ce soir, je vais me faire mettre du botox en direct. Ah non, j’ai peur! Est-ce que ça pique? Est-ce que ça pique?″ Comme si tu n’avais jamais eu une aiguille dans le front.»

Julie Snyder a expliqué qu’elle posait toujours la question par réflexe.

«La première fois que je me suis fait faire du botox, je me suis enfermée dans les toilettes après la première piqûre, et j’hyperventilais», a déclaré l’animatrice.

«Ça, ça s’appelle folle», a aussitôt renchéri Serge Denoncourt, sous les rires de l’équipe de production.

«J’aimerais que vous arrêtiez de rire derrière les caméras», a ensuite demandé une Julie Snyder hilare à ses techniciens, question de reprendre le contrôle de son plateau.

La semaine des 4 Julie est diffusée du lundi au jeudi à 21h, sur les ondes de Noovo.