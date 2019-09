Le plus grand Sephora du Québec est à Montréal

Le centre Eaton est en réfection, oui, et ce n’est pas une nouvelle pour les Montréalais. Mais la bonne nouvelle est bel et bien l’ouverture du «nouveau Sephora» du centre-ville, 677 rue Sainte-Catherine Ouest, revampé et agrandi, faisant de cette succursale le plus grand magasin au Québec.

Nouveau magasin, nouvelle campagne, nouvelles égéries, dont fait partie Vanessa Pilon, c’est une rentrée chargée pour l’enseigne beauté mondiale qui compte 73 magasins au Canada, dont 11 au Québec.

Un espace agrandi et mieux agencé

Plus grand, 697 mètres carrés à parcourir désormais, mais aussi amélioré, puisque de nombreux ajouts ont été apportés à la version initiale, qui date de 2012 - année d’ouverture de la boutique.

Parmi les innovations, on note que le «Studio Beauté» propose notamment un guide de maquillage numérique, qui offre la possibilité de prendre des photos avant-après et de faire parvenir directement, et électroniquement, à la clientèle toutes les informations relatives au service spécifique reçu, ainsi que des conseils personnalisés sur les produits et les applications.

Autre nouveauté, une nouvelle section «Dénicher son parfum» a vu le jour, elle permet aux clients d’explorer et de choisir le parfum parfait parmi une vaste gamme de parfums niches ou classiques.