Des sénateurs souhaitent une chambre haute moins dépendante de la ligne de parti

«Le problème, ce sont des pratiques dilatoires, le problème c’est les jeux politiques partisans excessifs qui conduisent à une utilisation improductive et inutile du temps et des ressources du Sénat», a déclaré le sénateur Woo.

Le groupe veut réformer les règles «afin que nous puissions réduire le nombre de pratiques dilatoires, de perte de temps et de jeux politiques partisans, qui a ralenti et a entravé le travail du Sénat », a déclaré jeudi le «facilitateur» du Groupe des sénateurs indépendants, Yuen Pau Woo, à l’issue d’une retraite de trois jours avec les autres membres du groupe.

OTTAWA — Le plus important groupe de «sénateurs indépendants» souhaite modifier les règles de procédure afin de limiter la capacité des conservateurs — l’ultime «caucus partisan» à la chambre haute — de freiner les débats et d’empêcher le vote sur des projets de loi.

Il a suggéré que le sénateur Woo doive apprendre à se servir des règles et non à les modifier.

Les tactiques dilatoires dont se plaint le sénateur Woo sont relatives à des projets de loi et des motions d’initiative parlementaire, et non aux affaires du gouvernement, a insisté le sénateur Plett.

Le sénateur Woo a soutenu qu’il en appellerait à l’opinion publique et aux partisans des conservateurs pour faire pression sur les sénateurs afin qu’ils mettent fin aux tactiques partisanes qui font perdre du temps.

«Mais, s’il y a une résistance obstinée à ces réformes, nous devrons examiner toutes les options qui s’offrent à nous», a-t-il ajouté.

Le groupe a également l’intention de faire pression sur le gouvernement libéral pour qu’il tienne rapidement sa promesse de modifier la Loi sur le Parlement du Canada, afin de reconnaître que le Sénat n’est plus cette chambre partisane où seuls les caucus du gouvernement et de l’opposition sont officiellement reconnus et financés.

Depuis qu’il est devenu premier ministre en 2015, Justin Trudeau a radicalement changé la composition et le fonctionnement de la chambre haute, en ne nommant que des sénateurs sans étiquette partisane claire, qui sont recommandés par un comité consultatif indépendant.

Depuis la réélection de M. Trudeau, le mois dernier, la tendance à moins de partisanerie s’est soudainement accélérée à la chambre haute: des sénateurs conservateurs — dont Josée Verner et Jean-Guy Dagenais — et d’autres aux vues semblables ont décidé de former le Groupe des sénateurs canadiens, pendant que des «libéraux indépendants» se réorganisaient pour former le Groupe sénatorial progressiste.

Le Sénat compte 105 sièges: 51 sont du Groupe des sénateurs indépendants, 24 sont occupés par des sénateurs conservateurs et 13 par des membres du Groupe des sénateurs canadiens (des «conservateurs» non affiliés au parti). La chambre haute compte par ailleurs 12 sénateurs dits «non affiliés», dont huit sont du nouveau Groupe sénatorial progressiste (tendance «libérale»). Cinq sièges sont présentement vacants.

