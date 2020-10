Sénat: les démocrates croient à leurs chances dans des États rouges

“Pour Jaime Harrison et Amy McGrath, l’argent peut vous acheter beaucoup de temps publicitaire à la télévision, a dit Josh Holmes, un stratège républicain et un conseiller de M. McConnell. Mais ils n’auront jamais assez d’argent pour acheter deux millions d’électeurs progressistes en Caroline du Sud et au Kentucky.”

Et au Mississippi, Mike Espy annonce avoir récolté 4 millions $ US pour tenter à nouveau de détrôner la sénatrice républicaine Cindy Hyde-Smith.

Au Kentucky, Mme McGrath lutte à contre-courant pour déloger Mitch McConnell. Elle n’a pas encore dévoilé ses plus récents chiffres, ce qu’elle doit faire d’ici jeudi, mais elle avait engrangé 47 millions $ US en date du 1er juillet.

M. Graham dirige les audiences du comité sénatorial qui examine la candidature de la juge Amy Coney Barrett, que M. Trump souhaite nommer à la Cour suprême en remplacement de la juge progressiste Ruth Bader Ginsburg. Dans les jours qui ont suivi le décès de la juge Ginsburg, la plateforme de financement démocrate ActBlue a reçu plus de 100 millions $ US, dont une bonne partie est allée à M. Harrison.

Au Kansas, par exemple, le groupe d’action politique Senate Leadership Fund devrait dépenser 14 millions $ US en appui au représentant républicain Roger Marshall, qui voit sa rivale démocrate Barbara Bollier dépenser quatre fois plus d’argent que lui.

Au Texas, par contre, M. Cornyn dépense plus que M. Hegar, ce qui devrait perdurer à moins d’une nouvelle entrée de fonds démocrates.

En Caroline du Sud, M. Harrison profite de la manne non seulement pour inonder les ondes de la télévision, mais aussi pour diffuser des annonces numériques qui attaquent les candidats des partis tiers, dans l’espoir de priver M. Graham de votes conservateurs.

Dans le Maine, où la sénatrice républicaine modérée Susan Collins affronte la démocrate Sara Gideon, le parti démocrate local a acheté des affiches “Trump Collins 2020” pour mettre en évidence les liens entre la sénatrice et le président. Cette course a aussi fracassé des records de financement, les deux camps devant récolter plus de 100 millions $ US.

Enfin, ses coffres bien remplis, Mme McGrath a acheté une campagne de dessins animés qui présente M. McConnell comme un citoyen de première classe de ces marais de Washington que M. Trump avait promis de drainer en 2016.