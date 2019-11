Sénat: Dagenais quitte les conservateurs, Downe quitte les progressistes

Les causes des difficultés au Québec sont claires, renchérit M. Dagenais. «Il me semble que ce n’est pas dur à comprendre, là. C’était le débat (de TVA) en français et les tergiversations sur l’ avortement », poursuit-il.

Le sénateur, qui parrainait quatre candidates conservatrices pendant la campagne électorale, soutient que certaines d’entre elles se faisaient «claquer la porte» en plein visage par les électeurs après ce premier débat en français, où M. Scheer a eu du mal à expliquer sa position personnelle sur l’avortement.

Le chef conservateur a finalement admis qu’il était personnellement «pro-vie», mais qu’il voterait contre toute tentative de son parti de rouvrir le débat sur l’avortement.

M. Dagenais avait pris la décision de siéger comme sénateur non affilié dès le lendemain du premier bilan du parti après l’élection. Le caucus avait alors voté contre une résolution permettant de se donner le pouvoir de démettre M. Scheer de ses fonctions.

Il dit avoir été agréablement surpris de constater qu’un nouveau groupe se constituait au Sénat et a demandé à s’y joindre. «Des fois, je ne crois pas au bon Dieu, mais là, il était bon avec moi», résume-t-il.

Brassage de cartes au Sénat

Le GSC s’est réjoui, dans un bref communiqué de presse, de l’adhésion de deux nouveaux membres à son nouveau groupe: M. Dagenais et le sénateur d’affiliation libérale, Percy Downe, de l’Île-du-Prince-Édouard.

Le départ de M. Downe est cependant venu modifier la composition des nouveaux groupes au Sénat.

Avec son départ du Groupe progressiste du Sénat, créé il y a quelques jours seulement par les sénateurs d’affiliation libérale, les progressistes ne sont plus que huit. Ils ne sont plus reconnus comme un groupe officiel et sont maintenant identifiés comme non affiliés sur le site web du Sénat.

Le bureau du leader de ce nouveau groupe, Joseph Day, s’est dit confiant que les progressistes au Sénat allaient de nouveau pouvoir former un groupe officiel.

«Nous avons peut-être perdu la reconnaissance officielle, mais le groupe n’a pas été dissous. Nous continuons d’être un groupe de progressistes aux vues similaires et nous sommes convaincus que d’autres sénateurs se joindront à nous en temps opportun», a fait savoir le bureau de M. Day dans une déclaration écrite.

Le Groupe des sénateurs indépendants (GSI) compte maintenant 51 membres, les conservateurs 24, le GSC 13 et les non affiliés sont au nombre de 12. Il y a cinq sièges vacants.

