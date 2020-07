Le Sénat approuve les mesures d'aide d'urgence du gouvernement

THE CANADIAN PRESS/Sean Kilpatrick La Chambre des communes avait adopté la semaine dernière un train de mesures qui comprennent aussi un paiement unique pour les personnes handicapées confrontées à des dépenses plus élevées.

Et ils ont bien sûr attaqué la décision du gouvernement de confier à l’organisme UNIS, proche des libéraux, la gestion du programme de bourses d’études pour bénévolat, «proverbiale cerise sur le gâteau de cette série de fiascos gouvernementaux», a estimé le sénateur conservateur Thanh Hai Ngo. «Qui a conçu ce programme? (Les libéraux) croyaient-ils vraiment qu’il valait mieux payer les étudiants pour faire du bénévolat plutôt que de les faire simplement travailler?»

Le sénateur conservateur montréalais Larry Smith a dénoncé quant à lui les complexités bureaucratiques de la prolongation du programme de subventions salariales. «Beaucoup de gens dans les petites entreprises n’ont ni les capacités techniques ni l’argent» pour pouvoir comprendre tout ça, a déclaré le sénateur montréalais. «J’ai mal à la tête juste d’essayer.»

D’autres sénateurs ont été plus généreux. Scott Tannas, un sénateur de l’Alberta qui avait été nommé par les conservateurs mais qui est maintenant le chef intérimaire du Groupe des sénateurs canadiens (mixte), a félicité le gouvernement pour son travail — avant de faire une pause et de lancer à la blague qu’il attendait que la foudre le frappe sur-le-champ.

L’extension de la subvention salariale offre un «pont» entre la panique pandémique et la reprise, a-t-il dit. «Nous avons beaucoup d’occasions de critiquer, mais je pense qu’il s’agit là d’un pas important.»

Avis: l’ancien propriétaire de HuffPost, AOL, a commandité et participé aux événements de charité WE et aux voyages de bénévolat de Free The Children.

