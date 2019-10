Réduction des déchets: «c'est le temps de passer à l'action»

«Et ça m’a pété dans la face, avoue Jean-François Breau. Moi, j’ai toujours pensé, comme papa, comme citoyen, que recycler était un geste responsable… Mais Karel m’a dit qu’avant et après mon geste, il y en a d’autres dans la chaîne… qui sont un peu perdus dans la malle. Et en tant que nouveau papa (ça fait deux ans maintenant), j’avais envie de passer en mode solution.»

«On parle beaucoup de récupération et recyclage, mais peu de réduction, alors que c’est ce qui est le plus important», complète Karel Ménard.

Jean-François Breau a tellement changé ses habitudes de vie qu’il est aujourd’hui porte-parole de la Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD), qui est actuellement en cours jusqu’au 27 octobre.

Qu’est-ce que la SQRD?

C’est une campagne d’éducation et de sensibilisation qui se déroule tous les ans, depuis 2000, pour faire la promotion des «3RV»: réduction, réemploi, recyclage et valorisation/compostage, en mettant un accent particulier sur la réduction à la source. Il faut dire qu’au Québec, on génère près de 25 tonnes de matières résiduelles à la minute.

Des centaines d’activités ont lieu à travers la province. Les municipalités, les entreprises, les écoles et les citoyens sont aussi appelés à soumettre des projets et des défis de réduction des déchets, dont certains seront soulignés à la fin de la semaine.

Quelques habitudes simples à adopter

Réduire sa production de déchets peut sembler inaccessible, trop compliqué. Surtout quand on pense à ceux qui s’imposent comme défi d’être «zéro déchet». Mais chaque petit geste compte, insistent Jean-François Breau et Karel Ménard.

«Le truc, c’est de prendre un geste à la fois, de l’intégrer à son quotidien, et une fois que c’est fait, on peut en adopter un autre!» résume Jean-François Breau.

C’est d’ailleurs la philosophie du site Un geste maintenant, un mouvement dont Jean-François Breau est l’ambassadeur, qui guide les citoyens et les entreprises qui veulent changer leurs habitudes pour aider l’état de la planète.





Des exemples d’habitudes simples qui peuvent avoir un impact concret:

Apporter sa tasse à café, sa bouteille d’eau et ses ustensiles réutilisables dès qu’on quitte la maison. De cette façon, on n’est jamais pris au dépourvu!

Couper l’eau sous la douche lorsqu’on se savonne.

Faire le ménage de sa boîte courriel et supprimer définitivement les messages inutiles. «C’est un geste auquel on ne pense pas, mais qui est écologique: ça prend de l’espace à l’endroit où sont stockées les données», explique Jean-François.

Prendre le temps de manger avant d’aller faire les courses. «C’est celui que je préfère! s’exclame Karel Ménard. Ç’a l’air un peu ridicule, mais ça fonctionne super bien! Combien de fois j’ai acheté des affaires en spécial, mais je ne les mange pas?!»

Apporter ses contenants réutilisables à l’épicerie et éviter d’acheter les aliments suremballés.

Au lieu de déposer les contenants de verre dans son bac à recyclage, aller les porter dans un dépôt de verre, ponctuellement. Il en existe dans la plupart des municipalités. «C’est la première chose que Karel m’a suggérée, se souvient Jean-François. Et une fois par mois, c’est rendu une activité avec ma fille: on va au dépôt de verre!»



Passer de la marche aux actes

Les deux porte-paroles espèrent que cette semaine servira à engager le dialogue, et à adopter des gestes qui dureront tout au long de l’année.

«J’étais vraiment ému de voir que 500 000 personnes ont marché dans les rues de Montréal pour l’avenir de la planète», raconte le chanteur et animateur, qui s’est pour sa part rendu dans sa région natale, au Nouveau-Brunswick (en voiture électrique) pour marcher avec son père.

«Mais le lendemain, il faut se demander comment tu traduis ça en gestes concrets, continue-t-il. La semaine est là pour te donner des outils, t’accompagner, te montrer que plein d’autres gens le font et que c’est simple. On y va dans la mesure de nos capacités, et on peut changer des choses concrètement à tous les jours.»

Pour d’autres idées de gestes à adopter pour réduire votre consommation et votre production de déchets, vous pouvez consulter le site de la SQRD.