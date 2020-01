La 8e Semaine de la Poutine s'annonce décadente

Olya Krasavina

C’est certainement l’un des moments préférés de l’année pour les amateurs de poutine, puisque du du 1er au 7 février prochain c’est Semaine de la Poutine. (Remarquez que Poutine Week est devenue Semaine de la poutine en français.)

Et pour cette 8e édition, on nous promet des poutines encore plus généreuses, plus folles et meilleures que jamais!

Ça grandit!

Cette année, plus de 55 restaurants participeront à travers Montréal, plus de 250 à travers le Québec et plus de 400 à travers le Canada!

Cette édition, 5 juges voteront pour les poutines grandes gagnantes. Il s’agit de: Thierry Rassam, co-fondateur de La Semaine de la Poutine; Na’eem Adam, co-fondateur de La Semaine de la Poutine; Felix-Antoine Tremblay, comédien et porte-parole de ANEB; Gildas Meneu, journaliste gastronomique à l’émission L’Epicerie; Connie Paladino, juge du public.

On peut voter pour sa poutine préférée sur le site officiel de l’événement La Semaine de la Poutine.

Deux fois plus de plaisir

Pour la deuxième année consécutive, pour chaque poutine vendue dans un restaurant participant pendant La Semaine de la Poutine, 1$ sera reversé à Anorexie et Boulimie Québec (ANEB), un organisme qui offre une aide gratuite, immédiate et spécialisée aux personnes ayant un trouble de l’alimentation et à leurs proches.

Des poutines toujours plus folles

En voici 5 qui ont retenu notre attention

1 - La Superball’z du restaurant La Trèfle Montréal, composée de croquettes de braisé de pattes de porc, cheddar vieilli, sauce cochonne style ribs avec salade de choux. À déguster en regardant un match de football, ou pas !

Olya Krasavina

L’Aussie Pie Poutine du restaurant Le Bird Bar, composée de poutine classique du Birdbar au popcorn de poulet frit & jalapeno, fromage Saputo, sauce au brisket de boeuf, garnie d’une mini tourtière à la viande et ketchup au bourbon maison.

Olya Krasavina

La Snobinarde de restaurant Le Gras Dur, composée de frites, fromage en grains, bisque de homard truffée, homard, crevettes, oignons croustillants, mousse de foie gras, caviar et truffe noir.

Olya Krasavina

La Gaspésienne du Gaspésie Bistro Gourmand, composée de poutine Deluxe au crabe des neiges et crevettes de Matane, nappée de sauce Alfredo au fond de homard, fromage en grains de Warwick, parmesan et bacon de mer.

Olya Krasavina

La Ga’Lactique Galvaude du restaurant Poincaré Chinatown, composée de frites lacto-fermentées, sauce gravy maison, fromage en grains de lait de chèvre de la fromagerie du Vieux St-François Avec sur le dessus, demi-poulet de Cornouailles mariné, fèves edamame lacto-fermentées, choucroute légèrement fumée. Avec possibilité de la flamber au cognac!

Olya Krasavina

La Semaine de la poutine en chiffres

8: le nombre d’années depuis lesquelles La Semaine de la Poutine existe;

400: le nombre de restaurants participants cette année;

350 000 : le nombre de participants au festival chaque année;