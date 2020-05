Une Semaine du cidre… virtuelle!

Pour les Producteurs de cidre du Québec , pas question d’arrêter de boire et de festoyer. Au lieu d’annuler leur événement annuel comme la plupart des organisateurs dans le contexte de la crise, ils l’ont converti en festival virtuel. Bonne Semaine du cidre du Québec… À la maison!

Cette année, du 7 au 17 mai, on ne nous donne pas rendez-vous - même clandestins - dans les cidreries, bars et restaurants de chez nous. Tous les participants ont réorganisé leurs activités pour que les amoureux du cidre puissent redécouvrir et profiter du breuvage dans le confort de leur domicile.