Un hamburger gourmand, bourré d’ingrédients recherchés et originaux, en plus d’être généreusement garni de fromage, c’est une bonne raison de remettre les pieds au resto. Du 1er au 7 septembre, profitez de la Semaine du burger au fromage qui se déroule aux quatre coins du Québec ainsi que dans cinq autres provinces canadiennes.

Foie gras poêlé et mayo à la truffe chez Maggie Oakes, côtes levées au restaurant Le Gras Dur ou bâtonnets de fromage chez Burger Bar Crescent à Montréal. Partout, c’est la décadence.

Tous les goûteurs sont invités à aller voter pour leur hamburger préféré sur LeBurgerWeek.com. En plus du traditionnel prix du public, les partenaires de l’événement Lightspeed et Saputo attribueront les prix «Choix Lightspeed» et «Choix Saputo» à leurs créations favorites.