Semaine du burger : top 10 des plus «cochons»

Burger Week

La Semaine du burger, c’est bien plus que la fête de la boulette entre deux tranches de pain. Du 1er au 7 septembre, des dizaines de restaurants proposent des recettes de hamburgers plus décadentes et originales que jamais. Au boeuf, au poulet, au canard, aux fruits de mer, végé, végane, ou sans gluten, cette année, les propositions seront plus fromagées que jamais. L’événement s’est associé avec Saputo et les organisateurs se sont assurés que chaque sandwich déborde de fromage fondant. Tous les goûteurs sont invités à aller voter pour leur sandwich préféré sur LeBurgerWeek.com. Des prix pour le plus beau, le plus santé et le plus créatif seront décernés à l’issue du concours, en plus du «Choix du jury». Ce dernier est d’ailleurs composé des deux cofondateurs de la Semaine du Burger avec Fromage, Thierry Rassam et Na’eem Adam, de Jean-François Archambault, directeur général et fondateur de La Tablée des chefs, ainsi que de Gildas Meneu, journaliste culinaire et d’Eric Gonzalez chef exécutif à l’hôtel Le Saint James. L’événement annuel, qui en est à sa huitième édition à Montréal, s’étend depuis deux ans jusque dans six provinces canadiennes. Pour vous donner l’eau à la bouche, on a sélectionné les 10 hamburgers qui nous faisaient le plus de l’œil pour cette édition 2019. Les voici : Table 51

Burger Week

Burger du Village - 22$ Pain plat grillé, agneau haché, trempette de Feta, poivrons rouges grillés et tomates séchées, patates maison, fromage Manchego, laitue, tomate, oignon rouge, jalapeño poppers farcies à la trempette de Feta, poivrons rouges grillés et tomates séchées. 5475 Rue des Jockeys, Montréal, QC H4P, Canada Hachoir

HuffPost Quebec

Double Pepperoni fromage - 18$ Deux boulettes d’épaule de boeuf, sauce tomate, mozzarella frais, mozzarella fumé, pepperoni artisanal, piments bananes marinés maison, servi sur focaccia. 4177 Rue Saint-Denis, Montréal, QC H2W 2M7, Canada Brasseur de Montréal

HuffPost Quebec

Polpette de veau alla parmigiana - $22 Pain burger brioché, polpette de veau croustillante, spaghetti sauce tomate gratiné aux fromages Mozzarella et Parmesan. Les fromages utilisés proviennent de Saputo. 1485 Rue Ottawa, Montréal, QC H3C 1S9, Canada Monsieur Resto+Bar

HuffPost Quebec

Le Myster Mystery Burger - 15$ Bœuf bio infusé au jalapeño, tomate verte et fromage frit au panko, roquette et mayo épicée servi avec salade verte et frites maison. 1102 Rue de Bleury, Montréal, QC H2Z 1N4, Canada Burger bar crescent

HuffPost Quebec

Bonzo Burger - 19$ Galette de boeuf AAA, viande fumée montréalaise, fromage Jarlsberg, notre salade de chou maison, moutarde et cornichons frits coupés en julienne, servi sur un pain brioché rôti. 1465 Rue Crescent, Montréal, QC H3G 2B2, Canada Mange-moi

Burger Week

Burger Bahn mi - 11$ Flanc de porc grillé dans une sauce thaï chili sucré, avec des tranches de jalapeños, pâté de foie, jambon grillé, carottes et daikon en juliennes marinées, concombre, coriandre fraîche et mayonnaise dans notre délicieux et moelleux pain brioché. 35 Avenue du Mont-Royal E, Montréal Hambar

Burger Week

Le Belly Burger - 19$ Pain brioché, mayo habanero fumé, boulette de boeuf, oignons caramélisés, cornichons, “Pork Belly” et vieux Cheddar de l’Île-aux-Grues avec piment Shishito & “Pork Belly” sur le dessus. 355 Rue McGill, Montréal, QC H2Y 2E8, Canada Z tapas lounge

Burger Week

Quesadelvi - 19$ Boulette de boeuf grillée de 180g logée entre deux tortillas, le tout tenu ensemble par une confiture de bacon et jalapeño, une tonne de fromage, une sauce onctueuse aux cornichons et ail, tomates, laitue iceberg et couronné d’avocats frits. 1165 Boul St-Laurent, Montréal, QC H2X 2S6, Canada Brasserie des Rapides

Burger Week

Le Jerry Louis, Prise 2 - 15.95$ Burger 8oz de bavette et de côte de bœuf garni de fromage Cheddar vieilli, poitrine de bœuf fumée, oignons cajun croustillants, oignons caramélisés, mayonnaise au jalapeño et notre sauce bbq Southern Comfort. Servi dans un petit pain Sonoma. 7852 Boulevard Champlain, LaSalle, QC H8P 1B3, Canada Le Nouveau Palais

Burger Week