«La semaine des 4 Julie»: les invités de la semaine prochaine

La semaine des 4 Julie commencera sa troisième semaine en force, en recevant lundi l’ex chef du Bloc québécois, Gilles Duceppe, et son fils Alexis Brunelle-Duceppe, élu en octobre dernier comme député dans Lac-Saint-Jean. Ces derniers nous avaient offert un magnifique moment de télé, pendant la soirée électorale. La démone recevra également la pianiste Alexandra Stréliski, qui a été sacrée révélation de l’année et compositrice de l’année au dernier gala de l’ADISQ, et l’humoriste Julien Lacroix.

Mardi, le jeune humoriste Mathieu Dufour, ultra populaire sur les réseaux sociaux, viendra faire un tour sur le plateau de Julie Snyder. L’animatrice recevra également l’activiste américain Rob Greenfield et le populaire groupe de hip hop Alaclair ensemble.

Mercredi, Julie Snyder rencontrera l’animatrice de L’amour est dans le pré, Marie-Ève Janvier, le comédien Pier-Luc Funk, ainsi que Yannick Bergeron, l’enseignant de chimie derrière les expériences du magazine Les Débrouillards.

Et pour clore la semaine, la pétillante animatrice recevra jeudi la comédienne Anne-Élisabeth Bossé, qui vient tout juste d’annoncer la production de son premier one-woman show. Ce sera également une émission sportive, puisque le nouvel état-major des Alouettes de Montréal, soit Danny Maciocia et Mario Cecchini, et l’attaquant du Canadien Jonathan Drouin seront également de la partie, en plus de l’animateur Paul Houde.