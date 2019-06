On y aperçoit l’interprète de Vivian Kensington dans «La Revanche d’une blonde». Elle regarde vers l’objectif pendant qu’un petit garçon, debout derrière elle, lui rase le crâne avec une tondeuse. C’est son fils de 7 ans, Arthur. «Retour aux sources, écrit la quadragénaire en légende. Ce genre de coiffeur qui dit encore ‘trou du cul’ quand on lui en donne l’occasion. Je l’aime.»

Comme à chacune de ses publications, les retours sont unanimes. Tout le monde applaudit Selma Blair pour son courage et la manière qu’elle a de parler avec simplicité de sa maladie. «Je pourrais m’asseoir ici et passer mes journées à regarder tes photos, commente une internaute. Elles sont amusantes, sensibles et réconfortantes. C’est rafraîchissant. Merci.»

D’autres se reconnaissent dans ce qu’elle raconte. «J’ai fait la même chose il y a quelques semaines, confie l’une de ses abonnées. J’ai rasé toute ma tête. J’essaye encore de m’y habituer, mais c’est comme qui dirait très libérateur. Tu es magnifique.»

Une motricité réduite

Comme elle a déjà pu l’expliquer, la sclérose en plaques est une maladie inflammatoire qui provoque un dérèglement du système immunitaire. Elle touche le système nerveux central qui comprend le cerveau et la moelle épinière. Cela a des conséquences directes sur sa motricité et sur ses mouvements. Elle ne peut plus lever les bras au-dessus de sa tête, et donc se coiffer comme elle le souhaite par exemple.

Au mois de mars dernier, elle s’était exprimée au sujet de sa routine beauté du matin. Ses capacités motrices étant réduites, elle ne peut plus se maquiller normalement, comme en témoigne la vidéo pleine d’humour qu’elle avait partagée d’elle à ce sujet au mois de mars dernier. Elle n’a pas dit son dernier mot.