Selena Gomez dévoile enfin ses cosmétiques «Rare Beauty»

Ce qu’on nous promet : des formules légères et aériennes faciles à appliquer, offrant une couvrance ajustable et un fini frais, sans cacher ce qui rend nous rend uniques. Autrement dit, tout le nécessaire pour un maquillage naturel qui rehausse nos traits sans tout cacher.

On pourra donc compter sur un fond de teint liquide disponible dans 48 teintes et un correcteur/anti-cernes liquide (51 teintes), une trousse de retouches comprenant papiers matifiants et poudre perfectrice de teint.

Sinon, une base illuminatrice, une brume fixatrice, un illuminateur liquide, un fard à joues liquide, un ligneur noir liquide, ainsi qu’un crayon-gel pour sourcils. Pour les lèvres, deux options : un baume à lèvres mat se déclinant en 12 coloris et un baume à lèvres hydratant transparent ou coloré dans des teintes «nudes». La première collection comprend également deux pinceaux et une éponge applicatrice.

Selena Gomez insiste sur le fait que ses cosmétiques ont été conçus pour mettre en valeur nos traits distinctifs, notre unicité, notre «rare»té et non pas pour les cacher et encourager par la bande le culte de la perfection physique. «Je suis tellement heureuse de faire découvrir des produits de beauté avec lesquels on se sent bien et qui célèbrent ce qui rend unique», affirme-t-elle par voie de communiqué.