La sécurité des gens avant la relance économique, insiste Justin Trudeau

THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld Le premier ministre Justin Trudeau prend la parole lors d'une séance d'information quotidienne à Ottawa (photo d'archives)

La priorité du premier ministre Justin Trudeau est toujours la prévention de la propagation de la COVID-19, même si plusieurs régions du Canada ont commencé à dévoiler des plans de déconfinement et de relance économique.

Lors de son point de presse quotidien, M. Trudeau a rappelé l’importance d’assurer la santé et la sécurité des citoyens pendant la période de relance.

Il s’est dit particulièrement inquiet pour la grande région montréalaise. Député de la circonscription de Papineau, à Montréal, M. Trudeau a affirmé qu’il travaillait avec le gouvernement de François Legault pour s’assurer que les bonnes mesures étaient prises pour assurer la sécurité des gens.

L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a dévoilé vendredi une courbe épidémiologique qui mènerait à une moyenne de 150 morts quotidiennement dans le Grand Montréal à la fin du mois de juin si un déconfinement devait avoir lieu dans la situation épidémiologique actuelle.

«Je suis très inquiet pour les citoyens à Montréal, comme je suis inquiet pour les gens à travers le pays, a dit M. Trudeau. Nous devons nous baser sur la science, nous devons nous assurer que ce que nous sommes en train de faire prend en compte la protection des citoyens, de nos aînés, comme priorité absolue. Oui, il faut parler de relancer l’économie de façon graduelle et progressive, mais ça doit être fait tout en gardant les gens en sécurité, d’abord et avant tout.»

M. Trudeau a rappelé qu’il était essentiel que les provinces et les territoires soient en mesure d’offrir l’équipement de protection personnelle nécessaire lors du retour en milieu de travail, dans l’objectif d’éviter une deuxième vague d’infection au nouveau coronavirus pendant l’été.

Nombre de cas

Il y a eu plus de 1,03 million de tests administrés au Canada jusqu’à vendredi. Environ 6 % d’entre eux ont détecté la maladie.

Samedi, on recensait 66 780 cas confirmés ou probables dans l’ensemble du pays. La COVID-19 a provoqué la mort de 4628 Canadiens.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux: 36 150 cas au Québec, dont 2725 décès; 19 944 cas en Ontario, dont 1599 décès; 6098 cas en Alberta, dont 115 décès; 2315 cas en Colombie-Britannique, dont 127 décès; 1008 cas en Nouvelle-Écosse, dont 46 décès; 544 cas en Saskatchewan, dont six décès; 284 cas au Manitoba, dont sept décès; 261 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès; 120 cas au Nouveau-Brunswick, dont 118 guéris; 27 cas à l’Île-du-Prince-Édouard, tous guéris; 11 cas au Yukon, tous guéris; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.

