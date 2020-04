Secteur public: les primes des travailleurs sont reconduites pour six mois

THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot

THE CANADIAN PRESS/Jacques Boissinot Le président du Conseil du Trésor du Québec, Christian Dubé (photo d'archives)

MONTRÉAL — La CSQ et la CSN ont finalement obtenu l’assurance que les primes versées à certains travailleurs du secteur public sont reconduites pour six mois, et ce, sans que cela soit conditionnel au renouvellement des conventions collectives.

Les deux plus grandes organisations syndicales du secteur public ont confirmé qu’elles avaient finalement obtenu cette assurance de la part des équipes de négociation, mardi soir.

Ces primes que touchent des milliers de travailleurs des secteurs public et parapublic arrivaient à échéance le 30 mars. Elles font l’objet de lettres d’entente qui sont annexées aux conventions collectives 2015-2020.

Le président du Conseil du trésor, Christian Dubé, avait d’ailleurs clarifié la question, quelques heures plus tôt, puisque les organisations syndicales en avaient une interprétation différente l’une de l’autre.

«Cette reconduction devra être convenue avec les syndicats. Elle n’est pas conditionnelle à une entente sur le renouvellement des conventions collectives. Si, dans six mois, les négociations sur le renouvellement des conventions collectives ne sont pas terminées, les primes seront à nouveau discutées entre le gouvernement et les syndicats», avait expliqué le ministre Dubé à La Presse canadienne.