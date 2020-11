Secteur public: une entente de principe intervient avec la FIQ

NanoStockk via Getty Images

QUÉBEC — Une entente de principe sectorielle est intervenue lundi entre le gouvernement et la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) dans le cadre des négociations pour le renouvellement des conventions collectives des quelque 550 000 employés de l’État.

La FIQ, qui représente près de 76 000 infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques, en a fait l’annonce lundi soir. La nouvelle a été confirmée dans un communiqué de la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, et du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

Bien que le contenu de l’entente ne sera pas dévoilé avant qu’elle soit soumise à ses membres, le syndicat indique qu’elle «permettra d’améliorer significativement (leurs) conditions de travail». La ministre Lebel affirme pour sa part que l’accord répond aux enjeux de surcharge de travail.