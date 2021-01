On rêve de mariage et d’une relation qui dure, mais la perspective de passer toute notre vie avec l’autre nous fait paniquer. Paradoxal? Certes, mais classique. Et une fois la bague au doigt, si on ne se plaisait plus, si ça ne durait pas? Le HuffPost Québec s’est entretenu avec Louise Sigouin, sexologue membre de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec, sur cette question existentielle: «C’est quoi le secret d’un couple qui dure?». Et cela particulièrement en cette période de pandémie - amplificatrices des peurs et tensions?

Le premier mot qui tombe, sans aucune hésitation: l’engagement (!), selon Louise Sigouin.

L’engagement, c’est ce contrat non écrit, mais moral, qui définit notre désir d’aller dans la même direction avec amour, respect, empathie, générosité et tolérance. Cet accord de complicité, d’honnêteté, de respect, de coopération en évolution constante et dont on doit parler ensemble et régulièrement!

«L’engagement, c’est aussi savoir qu’il y a mieux et moins bien ailleurs, mais qu’on choisit d’évoluer avec cette personne. Pour cela, il faut définir les paramètres de la relation, les souhaits, les désirs, les besoins de chacun, qui vont d’ailleurs évoluer au cours de la relation. Il est important de les revoir ensemble et de s’en parler, bref de se mettre à jour!»