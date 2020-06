Second Closet/Instagram

Vous avez tendance à accumuler les objets? Vous emménagez chez votre double moitié, mais n’êtes pas prêt à dire au revoir à votre vieux fauteuil? Pensez à l’entreposage sur mesure.

L’entreprise Expace par Second Closet ramasse, entrepose et rapporte nos biens via un système de gestion et de facturation en ligne. Autrement dit, les professionnels d’Expace débarquent chez nous, emballent tout ce qu’on veut mettre de côté, les gardent précieusement et s’engagent à venir les livrer au lieu désiré dès qu’on les réclame.

Encore mieux, elle promet de ne pas nous surcharger. On peut entreposer n’importe quel objet, peu importe sa grosseur - ou sa petitesse - et ne payer que les frais correspondant à l’espace qu’il occupe, plutôt que de louer de grands hangars qu’on remplit à moitié et d’allonger les billets pour de l’espace inutilisé.

« Si une personne n’a qu’une seule boîte de souvenirs à faire entreposer, les frais commencent à aussi peu que 3 $ par mois. Et si le client a besoin d’un de ses biens entreposés au courant de l’année, il n’a qu’à le commander dans notre site web, où il a accès à son inventaire bien répertorié et photographié», explique Mark Ang, le président de Second Closet, fondée en 2017 à Toronto.

L’entreprise assure également un service à la clientèle au téléphone pour satisfaire ses clients qui sont moins à l’aise avec la technologie.

Expace par Second Closet offre à tous ses clients une garantie de 1000$ sur les biens entreposés dans ses entrepôts sécurisés, avec la possibilité d’acheter une garantie supplémentaire pour les articles de grande valeur.