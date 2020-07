Groupe Vision New Look

La durabilité est un concept encore trop rare dans le domaine de l’optique, où le plastique demeure la principale source de matière première. Pas étonnant que les innovations plus écolos attirent l’oeil. En voici une: des montures de lunettes composées à 100% de déchets plastiques marins

Le nom? Sea2See a vu le jour en 2016. L’idée a germé dans la tête de François van den Abeele, fondateur de la marque qui a grandi en Afrique et vit désormais en Espagne. Ce fervent défenseur de l’environnement et amoureux de la mer a voulu trouver un moyen de valoriser les déchets marins. Principalement des filets de pêche abandonnés et des cordes recueillies par les communautés de pêcheurs au large de la côte espagnole, dans ce cas précis.