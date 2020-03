«Scream», le film d'horreur culte, va renaître de ses cendres

La folie des relances n’est pas prête de s’arrêter. Cette fois, c’est au tour d’un célèbre film d’horreur d’être remis au goût du jour. Lequel? “Scream”, comme l’a annoncé ce jeudi 12 mars le magazine américain Variety.

À la réalisation du film, on retrouve Matthew Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett, les réalisateurs de la comédie horrifique “Wedding Nightmare”, selon l’hebdomadaire. Est-ce qu’il s’agira d’une recréation ou d’un cinquième opus? On ne le sait pas encore.

Arrivé sur grand écran en 1996, le long métrage d’origine, réalisé par Wes Craven (“Les griffes de la nuit”, “Un vampire à Brooklyn”) racontait l’histoire d’une certaine Sydney Prescott, une jeune femme menacée par un tueur en série masqué.

Mélange d’humour noir et d’horreur, le film a été un véritable succès, aussi bien du côté du public que des critiques. Trois autres épisodes ont suivi. Le dernier, “Scream 4”, est sorti au cinéma en 2011.

Comme l’explique Hollywood Reporter, la production du petit nouveau sera assurée par le groupe Spyglass Media, fondé au mois de mars 2019 par l’ancien directeur de MGM et de deux responsables de Lantern Entertainment, société détentrice des droits de la saga “Scream”.

Ceci étant dit, peu d’information a pour le moment été donnée. Quand le film sera-t-il tourné et avec quels acteurs? Courteney Cox, Neve Campbell et David Arquette reviendront-ils? Affaire à suivre.

Ce texte a été publié originalement dans le HuffPost France.