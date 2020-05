La SCHL est devenue une patate chaude après les dernières élections fédérales

THE CANADIAN PRESS/Jonathan Hayward LA SCHL vient entre autres en aide aux premiers acheteurs et autres demandeurs de prêts hypothécaires.

OTTAWA — «C’est dément.»

Cette courte phrase vient d’un courriel écrit en novembre par le patron de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) pour décrire les tergiversations gouvernementales visant à déterminer quel ministère sera responsable de l’agence.

Cette valse-hésitation est décrite dans une série de courriels obtenus par La Presse canadienne en vertu de la Loi fédérale sur l’accès à l’information. Certaines parties de ces documents ont été caviardées, les autorités invoquant la confidentialité et les délibérations internes du gouvernement.

La Société canadienne d’hypothèques et de logement gère la stratégie nationale en matière de logement, un programme totalise quelque 40 milliards $ en dépenses fédérales et provinciales. Elle vient aussi en aide aux premiers acheteurs et autres demandeurs de prêts hypothécaires.

Avant les élections fédérales de l’automne 2019, les choses étaient claires: la SCHL relevait du ministre du Développement social de l’époque, Jean-Yves Duclos, qui supervisait la stratégie de logement et les mesures contre la pauvreté du gouvernement, y compris les programmes pour les sans-abri.

Après sa réélection, le premier ministre Justin Trudeau a déplacé plusieurs pièces de son échiquier. Ainsi, M. Duclos, un professeur d’économie qui a étudié bon nombre de sujets traités par Emploi et Développement social Canada et la SCHL, est devenu président du Conseil du Trésor.

Ses anciens mandats ont été partagés entre le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Ahmed Hussen, qui s’occupe des prestations pour enfants et des programmes de lutte contre l’itinérance, et la ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et de l’Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, qui gère notamment l’important dossier de l’assurance-emploi.

Dans la soirée du 20 novembre 2019, quelques heures après la prestation de serment du nouveau conseil des ministres, la SCHL a demandé un rendez-vous à Mme Qualtrough, pendant que l’agence relevait d’elle et non de M. Hussen. Son président, Evant Siddall, devait même se rendre dans la circonscription de Mme Qualtrough, dans la région de Vancouver, pour une réunion du conseil d’administration.

Une heure plus tard, une réponse arrivait du bureau du plus haut fonctionnaire d’Emploi et Développement social Canada. «Nous sommes encore en train de déterminer qui s’occupera de la SCHL», peut-on lire. L’auteur précisait que cela n’était pas évident.