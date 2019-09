Scheer veut nommer des sénateurs résolument conservateurs

Frank Gunn/The Canadian Press via ASSOCIATED PRESS

Frank Gunn/The Canadian Press via ASSOCIATED PRESS Le chef conservateur Andrew Scheer

Andrew Scheer tient à son engagement de reprendre les nominations partisanes au Sénat si les conservateurs formaient le gouvernement après le 21 octobre.

Le chef conservateur veut mettre fin à la tentative du chef libéral Justin Trudeau de transformer la chambre haute du Parlement canadien en une entité moins partisane et plus indépendante.

Peu de temps après son élection à la tête du Parti conservateur en 2017, M. Scheer avait confié à CBC qu’il nommerait «des sénateurs conservateurs qui contribueraient à mettre en œuvre une vision conservatrice pour le Canada afin d’améliorer la qualité de vie des Canadiens».

S’il a rarement abordé ce sujet depuis ce temps, un porte-parole conservateur a indiqué que la position de M. Scheer n’avait pas changé.

«Les commentaires de M. Scheer à ce sujet sont toujours d’actualité», a déclaré Simon Jefferies dans un courriel qui incluait un lien vers l’entrevue de 2017.

M. Scheer avait alors déclaré qu’il soutenait toujours un Sénat élu. Il espérait «réaliser certains aspects de la réforme du Sénat». Il a toutefois reconnu que la Cour suprême «a placé la barre assez haute pour pouvoir apporter des changements fondamentaux».

Le plus haut tribunal du pays a statué que les réformes projetées, comme des élections consultatives ou la limitation de la durée du mandat des sénateurs, nécessitent un amendement constitutionnel qui doit être approuvé par le Parlement et au moins sept provinces représentant 50 pour cent de la population canadienne. Une abolition pure et simple nécessite l’approbation unanime des provinces.

Les réformes de Trudeau

M. Trudeau a adopté des réformes qui lui permettaient de ne pas ouvrir la boîte de Pandore constitutionnelle.

Il a expulsé les sénateurs du caucus libéral en 2014. Une fois premier ministre, il avait créé un comité consultatif indépendant dont le rôle était de recommander des candidats pour pourvoir les sièges vacants au Sénat. Tous les Canadiens pouvaient présenter une candidature, la leur ou celle d’un autre.

M. Trudeau a nommé 50 sénateurs qui siègent au sein du Groupe des sénateurs indépendants (GSI) ou à titre de non affiliés. Le GSI, qui compte dans ses rangs d’anciens conservateurs ou libéraux, est majoritaire dans la chambre haute. Il détient 58 des 105 sièges du Sénat. Les 29 conservateurs siègent au caucus du parti. On recense aussi neuf libéraux indépendants, sept non affiliés. Deux sièges sont vacants.

Selon les libéraux, ce processus a mené à un Sénat beaucoup plus diversifié. On y retrouve désormais 12 sénateurs autochtones et un nombre presque égal de femmes et d’hommes. Si le rythme d’adoption des projets de loi a ralenti, les sénateurs sont plus impliqués sur le plan législatif. Des amendements ont été proposés pour 33 des 88 projets de loi adoptés par la Chambre des communes au cours des quatre dernières années, comparativement à un projet de loi sous le dernier mandat de Stephen Harper.

L’ancien ministre libéral Seamus O’Regan ne comprend pas pourquoi M. Scheer souhaite retourner à l’époque où les nominations au Sénat dépendaient du seul premier ministre.