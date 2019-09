Les subventions aux pétrolières ne seront pas réduites, promet Scheer

Frank Gunn/La Presse canadienne Le chef conservateur Andrew Scheer et sa femme Jill discutent avec des passagers sur le traversier qui navigue sur la Baie de Fundy, ce vendredi 20 septembre 2019.

SAINT-JEAN, N.-B. – Le monde a besoin d’un plus grand volume de pétrole canadien, soutient le chef conservateur Andrew Scheer.

Sans surprise, M. Scheer a annoncé vendredi que les subventions à l’industrie des combustibles fossiles, que veulent éliminer les verts et les néo-démocrates, ne feront pas partie des coupes qu’il a l’intention de faire dans l’aide aux entreprises et les allègements fiscaux.

Il avait indiqué plus tôt cette semaine qu’il comptait réduire d’au moins 1,5 milliard $ la somme réservée aux subventions fédérales et aux programmes fiscaux des entreprises afin de payer une partie des 9 milliards $ de réductions fiscales, de crédits d’impôt et de dépenses promis depuis le début de la campagne.

“Aussi longtemps qu’il existera une demande internationale pour le pétrole et le gaz naturel, le Canada devra être un fournisseur, a déclaré M. Scheer lors de son passage à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. Selon les prévisions, la consommation future du pétrole et du gaz naturel ne fera qu’augmenter. Il vaut mieux pour le monde et pour notre environnement que cette énergie soit fournie par le Canada.”

Les précédents gouvernements conservateurs et libéraux ont promis d’éliminer les subventions inefficaces d’ici 2025 à la suite d’engagements contractés depuis 2009 au sein du G20 et du G7.