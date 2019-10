Scheer fait les yeux doux à Québec et dit oui à presque tout

THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld

THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld Le chef conservateur Andrew Scheer répond à une question lors d'un arrêt à Québec, le mardi 15 octobre 2019.

QUÉBEC - Le chef conservateur dit qu’il travaille pour former un gouvernement majoritaire et prédit qu’il l’obtiendra. Pour ce faire, il dit avoir «besoin de la nation québécoise».

Andrew Scheer, de passage à Québec mardi, a continué de démoniser le scénario d’une coalition libérale-néo-démocrate qui, selon lui, conduirait à des augmentations de taxes et de déficits. Et lorsque les journalistes lui ont fait remarquer qu’aucun des autres partis n’est prêt à travailler avec un gouvernement minoritaire conservateur, M. Scheer a répondu qu’il obtiendra une majorité.

Il n’a pas voulu spéculer sur la possibilité de former un gouvernement minoritaire. «C’est aux analystes de faire des spéculations. Mon rôle, ma responsabilité est de gagner un gouvernement majoritaire le 21 octobre et je vais le faire», a-t-il affirmé.

Le chef conservateur s’est également évertué à souligner toutes les réponses positives qu’il offre au gouvernement de François Legault. Il a préféré passer sous le tapis l’objection du gouvernement caquiste à un «corridor énergétique» qui verrait des oléoducs traverser le Québec.

Troisième lien, déclaration de revenus unique et gérée par Québec, tout ça et bien plus encore, les conservateurs peuvent l’offrir à Québec, a-t-il dit.