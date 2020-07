Andrew Scheer affirme que Justin Trudeau doit démissionner

Le chef conservateur Andrew Scheer déclare que le premier ministre Justin Trudeau devrait démissionner en raison de son rôle dans la controverse impliquant l’organisme UNIS.

M. Scheer avait précédemment appelé au limogeage du ministre des Finances, Bill Morneau, pour des voyages que lui et des membres de sa famille avaient effectués en 2017, dont une partie était payée par UNIS (WE Charity).

M. Scheer dit maintenant que les membres du caucus libéral qui ne veulent pas être considérés comme complices devraient exiger que leur chef démissionne.

Lorsqu’on lui a demandé s’il serait prêt à forcer des élections sur la question dans le Parlement minoritaire, M. Scheer a déclaré qu’une telle occasion ne se présenterait pas avant que la Chambre des communes ne reprenne ses activités en septembre. C’est pourquoi il dit que MM. Trudeau et Morneau devraient se retirer maintenant de leur propre chef.

Il affirme également qu’une décision sur l’éventualité de faire tomber le gouvernement libéral sur une motion de confiance devrait être prise par le prochain chef du Parti conservateur après l’annonce des résultats de la course à la direction à la fin août.

Avis: l’ancien propriétaire de HuffPost, AOL, a commandité et participé aux événements de charité WE et aux voyages de bénévolat de Free The Children.