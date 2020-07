Le scandale UNIS arrive à un mauvais moment pour les conservateurs

Chris Pizzello/Invision/AP Les fondateurs de WE Charity/UNIS, Marc et Craig Kielburger (photo d'archives)

Selon l’un des deux favoris de la course, Peter MacKay , la controverse soulève des questions sur la nécessité d’élargir et de renforcer le pouvoir du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique. Si un politicien a enfreint la loi sur les conflits d’intérêts, il pourrait en fait être vraiment sanctionné.

Le commissaire fédéral aux conflits d’intérêts et à l’éthique Mario Dion mène une enquête pour déterminer si Justin Trudeau a enfreint la loi sur les conflits d’intérêts en attribuant un contrat de plusieurs millions de dollars à l’organisation UNIS, qui, par le passé, avait versé des honoraires à la mère et au frère du premier ministre pour des participations à des événements du groupe.

L’ancien ministre du gouvernement Harper mentionne qu’un vote de confiance n’est pas une question simple. «Nous ne pouvons pas perdre de vue la situation dans son ensemble, à savoir la crise économique et sanitaire qui fait toujours rage à cause de la COVID-19», fait-il valoir.

Son principal adversaire Erin O’Toole laisse entendre que la controverse augmentait les possibilités du déclenchement d’une élection générale dès l’automne.

Quand on a demandé à son organisation si M. O’Toole chercherait à renverser le gouvernement, une porte-parole n’a pas répondu directement à la question, se contentant de dire que la menace d’un scrutin automnal serait plus pesante à cause du scandale.

M. O’Toole soutient la demande de son parti pour une enquête policière. Dans un courriel, la porte-parole de son organisation, Mélanie Paradis, dit que celui-ci, siégeant déjà à la Chambre des communes, serait prêt à affronter M. Trudeau à ce sujet dès le premier jour.

«À titre de chef, Erin défendra les Canadiens et ira au fond de cette histoire de corruption», a-t-elle déclaré. L’organisation n’a pas précisé comment il procéderait.

Les enfants d’O’Toole ont également assisté à des événements organisés par UNIS. Lui-même a prononcé un discours dans sa circonscription. L’organisation dit que sa famille n’a jamais bénéficié financièrement d’UNIS.

Leslyn Lewis dit avoir confiance au commissaire Dion qui, selon elle, s’est montré capable par le passé d’examiner à fond les problèmes d’éthique, notamment ceux ayant rapport au premier ministre Trudeau.

«Le problème est que chaque fois que le commissaire Dion prouve que M. Trudeau enfreint les règles, celui-ci hausse les épaules et continue, déplore l’avocate de Toronto. La seule façon de tenir Justin Trudeau responsable est de le rejeter [aux élections]. J’ai hâte de mener la charge et de le remplacer par un gouvernement honnête et éthique.»

Quant au député Derek Sloan, son organisation n’a pas répondu aux deux demandes d’entrevue de La Presse Canadienne.

Avis: l’ancien propriétaire de HuffPost, AOL, a commandité et participé aux événements de charité WE et aux voyages de bénévolat de Free The Children.