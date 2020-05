«Savourer»: une nouvelle émission pour Geneviève O'Gleman

Geneviève O’Gleman effectuera un retour à la télévision cet automne, à la barre de l’émission Savourer, a annoncé Radio-Canada, ce mardi 19 mai.

Avec cette nouvelle proposition, la nutritionniste désire montrer son côté curieux et gourmand en partageant ses trucs et ses recettes pour «passer moins de temps en cuisine et plus de temps à la table, en cuisinant sainement et simplement».

Chaque émission tournera autour d’un thème précis lié à l’alimentation, de la préparation des lunchs à l’achat local en passant par le végétarisme, les allergies et le gaspillage. Geneviève O’Gleman offrira d’ailleurs une tribune aux artisans et spécialistes du milieu afin de «donner un visage aux aliments qu’on mange».

Lors d’un point de presse, la principale intéressée a également abordé la transition de l’émission Cuisine futée, parents pressés vers Savourer.

«J’ai eu envie d’aborder l’alimentation autrement. Cuisine futée, c’était une super belle aventure, j’ai eu beaucoup de plaisir. C’est un projet qui me ressemblait à l’époque, parce que ma fille était toute jeune [...] Maintenant, ma fille est grande, et j’ai envie d’élargir mon terrain de jeu et de parler d’autres sujets qui me passionnent et qui ne collaient pas au concept précis de Cuisine futée», a-t-elle expliqué.

Savourer se déclinera également en format numérique afin de permettre aux téléspectateurs d’avoir toujours au bout du doigt les recettes et les conseils de Geneviève et de ses collaborateurs.

La première saison de Savourer sera composée de 27 épisodes de 60 minutes qui seront diffusés les vendredis à 16h, à compter du 18 septembre 2020, sur les ondes d’ICI Télé.