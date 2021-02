Ainsi, les enseignants, nous parlons de faire la grève.

Moyen d’autant plus honni par ceux et celles parmi nous qui craignent toujours de manquer de temps pour aider leurs élèves, et ce pour un salaire parfois si dérisoire qu’on ne peut s’en passer.

Réalité tout aussi compréhensible que paralysante.

Si l’on s’accorde néanmoins sur la nature aliénante de nos conditions de travail, il me semble alors que le meilleur moyen d’éviter la grève reste d’adopter une véritable posture. Tous autant que nous sommes. Afin de défendre quotidiennement notre travail et notre professionnalisme. Syndicalement si nécessaire. De savoir au fond juger de ce qui peut nous être reproché honnêtement, au regard de la complexité de notre travail et des engagements que nous prenons, non pas seulement à l’égard de notre employeur, mais surtout à l’égard de chacun de nos élèves. C’est d’oser prétendre à ce que nous valons pour la société.

Pour y arriver, il faut non pas se juger sur la base de nos imperfections - toujours proportionnelles à la pression que nous subissons - mais sur la base de ce qu’on sait de notre dévouement. Ce dévouement nous donne de la valeur. Quelle est-elle?

Du coup, il y a un moment où, professionnellement, éthiquement, il faut savoir dire non.

Nous nous le devons, comme nous le devons à la population. On ne peut continuer sachant que l’on en est réduit à ne faire que la moitié de ce que nous sommes sensés faire, sous le prétexte de devoir en faire toujours plus. La qualité ne saurait être sacrifiée plus longtemps au nom de la quantité. Ce que demande d’énergie un groupe varie dramatiquement de par sa composition, aussi bien en classe qu’à l’extérieur, sans pour autant que l’on ait davantage de temps à y consacrer. Notre attention est forcément limitée, alors que le temps nécessaire augmente indéfiniment. Faire fi de cette réalité ne relève certainement pas d’une saine gestion de l’éducation.

De même, c’est une perte d’expertise inconcevable que tous ces enseignants qui quittent le métier précocement, ou même temporairement. C’est le système au complet qui en souffre, en particulier les milieux les plus difficiles, les plus demandants. D’une part, la pression aboutit inévitablement sur les profs restants, que l’on épuise à leur tour. D’autre part, l’expérience disparue facilitera l’implantation de pseudo réformes, manoeuvres souvent séduisantes de standardisation pédagogique par lesquelles, magiquement, on veut que nous adaptions notre enseignement à chacun, tout en appliquant des recettes probantes d’apprentissage uniformisé.

Sans aucun doute, la perte de l’expertise enseignante est une hémorragie qu’aucune société qui se respecte ne saurait laisser saignante.

Pourtant. Pourtant…