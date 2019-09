Ce que vous devez savoir avant de voter pour la première fois

En cas d’absence le jour de l’élection

Si vous pensez être hors de votre circonscription ou même à l’extérieur du Canada le jour de l’élection, vous pouvez encore exprimer votre voix! En tant que citoyen canadien, vous avez d’autres façons de voter.

Les personnes qui prévoient s’absenter de leur circonscription le jour de l’élection peuvent voter par anticipation au bureau de vote qui leur est assigné. Ces bureaux seront ouverts les vendredi, samedi, dimanche et lundi, la semaine précédant le jour de l’élection. Il est également possible de voter dans n’importe quel des 500 bureaux d’Élections Canada à travers le pays ou par la poste à l’intérieur des délais prescrits.

Vote sur les campus

Il est également possible de voter sur certains campus collégiaux et universitaires. Selon Élections Canada, plus de 70 bureaux de vote ont été ouverts dans près de 40 établissements d’enseignement pour l’élection fédérale de 2015. Cet automne, plus de 110 bureaux de vote seront ouverts pour une durée de cinq jours, environ deux semaines avant le jour de l’élection. Dès que l’élection est déclenchée, visitez elections.ca pour vérifier s’il y a un campus près de chez vous.

Identification

Tous les électeurs doivent prouver leur identité et leur adresse avant de voter. Un grand nombre de pièces d’identité sont acceptées, y compris le permis de conduire et toute autre carte délivrée par un gouvernement fédéral, provincial, territorial ou municipal au Canada, à condition que celle-ci porte votre nom, photo et adresse actuelle.

Si vous n’avez pas de telle pièce d’identité, gardez espoir! Un état de compte bancaire, une carte de crédit, une facture de service public, une carte d’assurance-maladie, une carte de bibliothèque ou une carte d’étudiant vous permettront d’exercer votre droit démocratique. Vous pouvez même utiliser votre carte d’information de l’électeur avec une autre pièce d’identité. Même si l’une des pièces mentionnées ci-haut est expirée, elle demeurera valide si le nom et l’adresse y figurant sont identiques au nom et à l’adresse figurant sur la liste électorale. Les factures ou relevés de comptes reçus sous forme électronique seront acceptés s’ils sont imprimés ou montrés sur un appareil mobile.

