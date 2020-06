Le saumon de l'Atlantique a de la misère

Bill Taylor, président de la Fédération, explique que le saumon sauvage de l’Atlantique a du mal à s’adapter au réchauffement des rivières, au changement des océans et à la pression du développement humain qui continue de modifier les cours d’eau et les paysages.

Il faudra, à son avis, que les gouvernements, les Premières Nations, les groupes de bassins versants et les organisations non gouvernementales (ONG) s’associent sur des projets prioritaires pour que les choses changent.

La fédération et ses partenaires du Groenland et de l’Islande se sont entendus pour réduire les pêches en mer. Toutefois, ils reconnaissent que beaucoup de travail reste à faire dans les rivières du Canada et des États-Unis.

D’après la Fédération du saumon Atlantique, il est également temps pour Pêches et Océans Canada de faire un suivi de sa politique de conservation et d’aller plus loin en soutenant un nouveau modèle qui inclut les provinces, les communautés autochtones et les ONG.