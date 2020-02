La meilleure sauce à spaghetti au Québec est là

On a tous nos trucs et astuces qui font de cet incontournable l’un de nos plats préférés, réconfortant à souhait, un classique dont on ne se lasse pas. Et chacun a son truc. L’ouvrage de Denis Payette «Le secret est dans la sauce» (à ne pas confondre avec le film) est un hommage à ces amoureux de ce plat qui nous partagent 80 recettes des 4 coins du Québec.