We did it. We won the general election. Thank you, thank you, thank you.

«Nous avons réussi. Nous avons remporté les élections générales.

Merci, merci, merci.»

Dans la foulée de la victoire de Mme McBride, Annise Parker, présidente-directrice générale du LGBTQ Victory Fund et ancien mairesse de Houston, a lancé: «La victoire écrasante de Sarah est un puissant témoignage de l’influence croissante des leaders transgenres dans notre scène politique et donne de l’espoir à d’innombrables personnes trans aspirant à un avenir meilleur. »

«Tout au long de ce cycle électoral, Donald Trump et d’autres politiciens cyniques ont tenté d’utiliser les personnes trans comme une arme politique, croyant qu’ils pourraient gagner en popularité en attisant la peur et la haine», poursuit le communiqué. «Pour Sarah, briser un “plafond de lavande” au cours d’une année aussi polarisante est un rappel puissant du fait que les électeurs rejettent de plus en plus les politiques de sectarisme en faveur de candidats qui défendent l’équité et l’égalité. Sa victoire inspirera davantage de personnes transgenres à suivre ses traces et à se présenter aux élections.»

Mme McBride, dont la campagne était axée sur les soins de santé et garantissait des congés médicaux et familiaux payés aux familles du Delaware, s’est fait connaître en 2016 lorsqu’elle est devenue «la première personne ouvertement trans à prendre la parole à un congrès national du parti» lors de la convention nationale démocrate cette année-là, comme signalait Vox.

«Je m’appelle Sarah McBride et je suis une fière Américaine transgenre», a-t-elle lancé au début de son discours du DNC. «Aujourd’hui, aux États-Unis, les personnes LGBTQ sont visées par de la haine qui se déchaîne à la fois dans les lois et les cœurs. Beaucoup ont encore du mal à s’en sortir. Mais je crois que demain peut être différent. Demain, nous pouvons être respectés et protégés.»