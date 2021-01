Sarah-Jeanne Labrosse s'ouvre sur sa relation avec Marc-André Grondin

Sarah-Jeanne Labrosse était de passage sur le plateau de La semaine des 4 Julie, ce mardi 26 janvier, pour recevoir une poule polonaise, jaser de ses rénovations, passer un quiz au sujet des arbres, et voir l’acteur et cascadeur québécois Alain Moussi effectuer une petite chorégraphie de film d’action à quelques mètres de son visage.

Mais la comédienne et animatrice a également discuté pour la première fois de l’état de sa relation amoureuse avec Marc-André Grondin, devant une Julie Snyder qui hésitait même au départ à prononcer le prénom de ce dernier.

C’est de manière aussi franche que directe que Sarah-Jeanne Labrosse est revenue sur les circonstances ayant mené au début de leur fréquentation, datant de l’automne 2019, une époque lointaine où la COVID-19 ne faisait pas encore partie de nos vies.

«On s’était rencontré il y a dix ans dans un party qui avait un lien avec un tournage, je crois que c’était une première de film. On s’était un peu tombé dans l’oeil, mais finalement c’était tombé à l’eau. Et il y a environ un an et demi, il m’a rappelée pour me parler d’une idée qu’il avait eue, d’un projet. Et en se parlant au téléphone, j’ai été charmée», a-t-elle confié.

«Je n’avais pas eu de contact avec lui au cours des dix dernières années. Et finalement on a repris contact, on s’est remis à se parler au téléphone, et là on s’aime.»

Les rumeurs entourant leur relation circulaient depuis un certain temps déjà.

Au cours de la dernière année, Sarah-Jeanne Labrosse avait fait le bonheur de la presse à potins en partageant périodiquement, par l’entremise de son compte Instagram, sans trop donner de détails, des photos de sa douce moitié, ou d’elle-même en compagnie de sa douce moitié.

La semaine des 4 Julie est diffusée du lundi au jeudi à 21h, sur les ondes de Noovo.