«Révolution» a complètement chamboulé la vie de Sarah-Jeanne Labrosse

Sarah-Jeanne Labrosse était de passage au chalet de La vraie nature dans l’épisode diffusé ce dimanche 12 avril, et l’animatrice et comédienne a expliqué comment son rôle dans l’émission Révolution a complètement changé sa façon d’être.

La principale intéressée a d’abord confié qu’elle ne désirait pas nécessairement à être plus connue qu’elle l’est déjà, elle qui espère surtout pouvoir développer de nouvelles aptitudes à travers les mandats qui lui sont confiés.

«Je ne pense pas que j’aspire à être plus connue. Cela dit, je suis consciente des avantages en le vivant. On pense à toi automatiquement pour certains jobs, et après c’est toi qui décides si tu le fais, a-t-elle admis. J’ai envie de jouer des rôles qui vont me demander d’apprendre quelque chose de nouveau.»

Sarah-Jeanne Labrosse a parlé en ce sens de l’émission Révolution comme d’une expérience on ne peut plus inspirante qui l’a transformée à jamais.

«Les danseurs se permettent de se planter, ils essaient des affaires. Alors que moi j’étais plutôt contrôlée. Je me suis inspirée beaucoup de leurs prises de risques, de leur liberté, de leur non-peur de l’échec, a-t-elle confié. Même dans ma vie, je calcule vraiment moins. Toute ma vie a changé depuis Révolution, au complet.»

«Je me suis rendu compte que les plans que je m’étais faits pour ma vie, en étant plus jeune, je ne les avais pas tant réfléchis. J’étais sur un genre de pilote automatique de choix de vie.»

Frapper un mur

La principale intéressée a ainsi pris conscience qu’elle avait calqué ses objectifs sur ceux de ses parents, mais qu’elle est finalement parvenue à aller à la rencontre d’elle-même, elle qui dit ne pas être en amour pour la première fois depuis l’âge de 14 ans.

«Je pense que cette émission-là m’a permis de me dire: “Attends une minute. Qu’est-ce que tu aimes? Qui es-tu? Peut-être que la réponse n’est pas claire en ce moment. Va donc voir ailleurs si tu es là”, a-t-elle expliqué. C’est une des plus belles années de ma vie, parce que je vais à ma rencontre et puis ça, je pense que ça vaut plus que n’importe quel succès.»

Sarah-Jeanne Labrosse dit également prendre plus soin d’elle depuis qu’elle a frappé un mur et qu’elle s’est évanouie chez elle en raison d’une accumulation de fatigue.

«Écoute la petite voix, arrête de parler par-dessus, arrête de parler en même temps. C’est comme si je m’autocoupais la parole. Ça fait un an depuis que je suis tombée de fatigue. Je fais vraiment plus attention. J’écoute, et c’est vraiment le fun ce qu’elle me dit de faire, cette petite voix-là», a-t-elle conclu.

La vraie nature est diffusée le dimanche à 21h15, sur les ondes de TVA.