Cette année, achetez votre sapin naturel en ligne

Au lieu de sortir - en pleine pandémie - et de trimballer le sapin de Noël sur le capot de votre voiture, SapinMTL propose d’en livrer un chez vous, sans contact.

L’entreprise québécoise à qui on doit le fameux (et controversé) sapin laid de la place des Festivals du 375e de la ville de Montréal innove pour sa cinquième année d’activité en proposant la livraison de sapins naturels à domicile dans le Grand Montréal.

Les prix varient entre 65$ pour un petit sapin de 4-5 pieds et 115$ pour un grand de 8 à 10 pieds. Les frais de livraison sont inclus.

SapinMTL, qui avait pourtant annoncé l’an dernier sur Facebook mettre un terme définitif à ses activités, ne s’arrête pas là. Elle annonce du même coup lancer une ligne de produits bien-être en collaboration avec l’équipe d’Aire Commune, derrière la mise en oeuvre de certains espaces publics estivaux à Montréal. Dans cette nouvelle collection intitulée «Amour d’hiver», on retrouve bruine d’ambiance et bougie de soya au cèdre blanc, cahier de notes, support à ordinateur et tablette faits au Québec.