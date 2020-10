Plus que jamais, on frotte, récure, désinfecte nos espaces pour nous protéger de la COVID-19. Simultanément, notre conscience environnementale s’éveille, et notre intérêt pour l’achat local grandit. Pour répondre à ces préoccupations plus que louables, l’entreprise québécoise Sanszo lance Smart BioPod, des recharges de concentré de produit nettoyant biodégradable en capsules unidoses.