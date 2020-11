Santé: Québec investit 15 M$ pour éviter d'autres drames comme celui de Joyce Echaquan

«On va se concentrer dans les centres hospitaliers et les hôpitaux où il y a des populations autochtones», a précisé M. Dubé, qui souhaite que l’hôpital de Joliette soit le premier à mettre en oeuvre les formations visant à améliorer les rapports entre les soignants et les patients autochtones.

Peu avant sa mort, Joyce Echaquan a subi des insultes dégradantes d’une infirmière et d’une préposée aux bénéficiaires, alors qu’elle se trouvait sur son lit d’hôpital. Mme Echaquan a filmé la scène et la vidéo des insultes a largement circulé, semant l’indignation dans la population.

Des agents de liaison et des «navigateurs»

Le montant de 15 millions $ inclut également l’embauche d’agents de liaison, au sein des établissements, pour assurer les relations avec les communautés.

Des «navigateurs de service», de préférence autochtones, seront également déployés sur le terrain.

Ces personnes auront le mandat de guider les patients autochtones dans le système de soins.

Ian Lafrenière, ministre responsable des Affaires autochtones, a indiqué que ces mesures étaient «une réponse directe au constat de la commission Viens».

«L’instauration d’une approche répondant à leurs besoins ainsi qu’à leurs réalités, dans le réseau québécois de la santé et des services sociaux, est la première d’une longue série de mesures qui devraient contribuer à faire progresser la lutte contre le racisme, de même que le respect de la dignité auquel toute personne a droit au sein des services publics.»

La somme de 15 millions $ fait partie des 200 millions $ promis pour répondre aux recommandations de la commission d’enquête.

Le rapport Viens, de la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics, déposé il y a un an, recommandait de «sensibiliser les ordres professionnels à l’importance d’inclure dans leurs programmes de formation des contenus développés en collaboration avec les autorités autochtones et portant sur les besoins et caractéristiques des Premières Nations et des Inuits ainsi que sur la sécurisation culturelle».

Québec solidaire n’a pas mis de temps à réagir positivement à l’annonce du gouvernement. Mais la porte-parole Manon Massé a toutefois indiqué que son parti avait encore «beaucoup de questions quant à la vision du ministre sur le déploiement» de ces mesures, ajoutant que «des cibles claires et un échéancier ambitieux doivent être privilégiés».

Selon le Centre de collaboration nationale de la santé autochtone, les Premières Nations du Canada sont aux prises avec des taux de diabète, de mortalité infantile et de différentes maladies chroniques beaucoup plus élevés que les non-autochtones.